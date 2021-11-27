Beşiktaş-Giresunspor maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve gözünü lige çeviren Beşiktaş , Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. 3 maçtır kaybeden Kara Kartal, kötü gidişata evinde son vermeyi hedefliyor. 2 maçtır kaybetmeyen Çotanaklar ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

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Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan sol bek Rıdvan Yılmaz, sol kanat Gökhan Töre ve stoper Serdar Saatçı ile sakatlığı olmamasına rağmen Salih Uçan maç kadrosunda yer almıyor. Giresunspor’da ise sakatlığı bulunan Douglas dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Beşiktaş, baskılı başladı. N'Koudou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, Diarra'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Giresunspor savunması, seken topu uzaklaştırmayı başardı.

6' N'Koudou'dan gelen topa tekte harika bir şekilde dokunan Batshuayi, Larin'i ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Kanadalı hücumcu, savunmadan şık bir çalımla kurtuldu, sol çaprazdan şutunu attı. Okan Kocuk'tan seken top sonrası yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

9' Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le kaleyi yokladı. Cezayirli yıldızın ceza sahası dışından sert şutla kaleyi yokladığı pozisyonda kalesini kapatan Okan Kocuk, topu son anda çelmeyi başardı.

14' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou, sağ kulvardan koşu yapan Rosier'i gördü ve Fransız yıldızı ara pasıyla topla buluşturdu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan ve zor durumda şutunu atan Rosier, Okan Kocuk'u geçemedi.

20' Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru'nun yaptığı ortaya koşu yapan Serginho, arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Rosier'den seken top sonrası Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyet, Fransız sağ bekin topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren Hüseyin Göçek, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Diabate, sol ayak içiyle yaptığı vuruşta topu ve Mert'i ayrı köşelere gönderdi. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan 26 yaşındaki oyuncu, Giresunspor'u deplasmanda öne geçirdi. 0-1

29' Ghezzal'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Beşiktaşlı oyuncu dokunamadı.

39' Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Hüseyin Gökçek, sarı kartı iptal etti ve tecrübeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

40' Hızlı gelişen Giresunspor hücumunda ceza sahasının önünde topla buluşan, Suleymanov sol ayağının üstüyle sert bir şut gönderdi. Kaleci Mert, son anda topu çelmeyi başardı.

45+1' Sol kanatta topu kontrol eden Ghezzal, kale sahasına doğru topu havalandırdı. Larin'den önce hamle yapan Okan, topu kontrol etmeyi başardı.

45+9' Zeki Yavru'dan kurtulan Umut Meraş, topu penaltı noktasına göndermek istedi. Diarra'dan seken top sonrası Beşiktaşlılar, penaltı itirazlarında bulunurken Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

İlk devre Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal, ikinci yarının başında yerini Welinton'a bıraktı.

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Beşiktaş-Giresunspor maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş-Giresunspor maçında ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate