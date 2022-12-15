Beşiktaş-Giresunspor maç sonucu 5-3

Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde olan Siyah-Beyazlılar dönüşte alacağı art arda galibiyetlerle hem seri oluşturmayı hem de üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İstanbulspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu da 1-0 devirmişti.

Kara Kartal son olarak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'la Antalya'da hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmaya Gedson ve Cenk Tosun'un performansı damga vururken yenilen üç gol neticesinde savunmadaki sorunların da devam ettiği görüldü. İki yıldızın Güneş'in gözüne girdiği maçın önemli anları...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Beşiktaş-Giresunspor hazırlık maçı başladı.

8. dakikada Giresunspor etkili geldi. Ceza sahasına yapılan orta arka direğe açıldı, Rosier uzaklaştırmak isterken top Alexis Perez'in önünde kaldı. Perez'in uza kale direğine doğru yaptığı ortaya Serginho kayarak vurdu, top az farkla auta gitti.

17. dakikada Muleka net pozisyondan yararlanamadı. Umut Meraş sol kanatta topla buluştu ve çizgiye kadar indi. Ceza sahasındaki Muleka'ya ortasını yaptı, golcü futbolcunun vuruşu kaleyi bulmadı.

GEDSON'DAN HARİKA GOL

30. dakikada Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Redmond sol kanattaki N'Koudou'ya uzun bir pas attı. Sol kanattan NKoudou'nun ortasında ceza sahasına yönelen Gedson Fernandes, güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.





33. dakikada Redmond'ın pasında hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahasına ortasında arka direkte müsait olan Muleka iyi bir vuruş yapamadı ve Beşiktaş muhtemel gol pozisyonunu değerlendiremedi.

GOL | Beşiktaş 45. dakikada N'Koudou'nun penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

GOL | İkinci yarıya Beşiktaş baskılı başladı. Siyah-Beyazlılar'da Salih, Ersin ve Atiba oyundan çıkarken oyuna Mert, Dele Alli ve Necip girdi. Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan yapılan ortaya Dele Alli vuramadı ve savunam topu kaleciye gönderdi. ancak Onur topu uzaklaştıramadı ve Gedson Fernandes'in şık vuruşuyla skor 3-0 oldu.









GOL | 51. dakika Giresunspor, Serginho'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Ceza sahasına yapılan ortayı Hayrullah Serginho'nun önüne indirdi, Serginho düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

MULEKA ZORU BAŞARDI!

58. dakikada sağ kanatta topu alan Redmond, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ceza sahasındaki Muleka'ya ortay yaptı, golcü futbolcu müsait pozisyonda topu auta attı.

67. dakikada oyuna sonradan Giren Cenk Tosun ceza sahasında rakibinden kurtuldu ve yayın üzerinde boş durumda olan Josef'e topu gönderdi. Josef'in şutu direğin üzerinden auta gitti.

GOL | 69. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 4-1 öne geçti. Necip'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk'in top kontrölu iyi olmadığı için savunma araya girdi ama Giresun defansı da hata sonucu topu kaybetti ve Cenk'in sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu: 4-1

GOL | 80. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Mert topu kontrolü altına alamadı ve Doğan Can Davas topu filelere gönderdi: 4-2

GOL | 86. dakikada Beşiktaş yarı sahasından hızlı çıktı Dele Alli'nin pasıyla topla buluşan Cenk sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla skoru 5-2'ye getirdi.

GOL | 90. dakikada Giresunspor Savicevic'in penaltıdan attığı golle durumu 5-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve hazırlık maçında Beşiktaş, Giresunspor'u 5-3 mağlup etti.

ŞENOL GÜNEŞ 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında 10 değişiklik yaptı. 46'ncı dakikada Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal, Atiba'nın yerine Dele Alli, Ersin'in yerine Mert Günok oyuna girdi. 59'uncu dakikada ise Tayyip'in yerine Kerem Atakan, Redmond'un yerine Montero, N'Koudou'nun yerine de Cenk Tosun maça dahil oldu. 66'ncı dakikada da Umut Meraş'ın yerine Tayfur, Fernandes'in yerine Josef, 77'nci dakikada Muleka'nın yerine de Masuaku oyuna girdi. Son olarak 84'üncü dakikada da Rosier, yerini Semih'e bıraktı. Mücadelede Welinton ise 90 dakikada sahada yer aldı.

HAKAN KELEŞ 9 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 9 değişiklik tercih etti. Keleş, 46'ncı dakikada Navarrete'nin yerine Görkem Sağlam'a, Kuwas'ın yerine Savicevic'e, Alper'in yerine Kadir Seven'e görev verdi. 57'nci dakikada Campuzano'nun yerine de Talha Ulvan, Bajic'in yerine de Oğulcan Çağlayan, sakatlanan Kadir Seven'in yerine de Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada Serginho'nun yerine Rahmetullah, Eguskiza'nın yerine de Doğan Can Davas maça dahil olurken, 82'nci dakikada Arias'ın yerine Mert Han Kurt görev yaptı.

Beşiktaş-Giresunspor ilk 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Atiba, Salih, Gedson, Redmond, N'Koudou, Muleka

Yedekler: Mert, Utku, Emre, Montero, Josef, Cenk, Dele Alli, Kerem Atakan, Necip, Masuaku, Semih, Tayfur

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Yedekler: Ferhat, Erkan, Talha, Kadir, Şahin, Murat, Savicevic, Doğan, Görkem, Rahmetullah, Oğulcan, Mert