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Beşiktaş, Gilius transferini resmen açıkladı

Bir süredir Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne transfer olacağı konuşulan Erberk “Gilius” Demir, yeni sezonda Beşiktaş için oynayacak.

05 Aralık 2018, Çarşamba 10:05
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Beşiktaş, Gilius transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Espor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurulan bu gelişmenin ardından Gilius ilk defa bir Türk takımında oynayacak.

Ormancı rolünde oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kariyerinde SK Gaming, Gamers2, Unicorns of Love, mousesports, Elements, Schalke, Giants, Vitality gibi ekipler bulunuyor. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bu hamle şöyle duyuruldu: “Yeni sezondaki ilk transferimiz yıldız ormancı Berk “Gilius” Demir! Ormanın kralı, takıma hoş geldin!”

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