Süper Lig'de 22 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş , önemli oyuncularının sakatlanmasıyla problem yaşadı. Sezon başından bu yana Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Josef de Souza ve son olarak Rachid Ghezzal'ın sakatlanmasıyla sarsılan Kartal, kritik maçlarda önemli oyuncunlarından yararlanamadı.

Özellikle siyah beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın sezon içerisinde 2 kez sakatlanması ve son sakatlanmasında 4 ay gibi bir süre takımla birlikte olamayacağı bilgisi gelince teknik ekip ve yönetim şoka uğramıştı. Hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş o bölge için Cenk Tosun ve Muleka'yı denese de Ghezzal'ın eksikliği derinden hissedildi.





VALERIEN GHEZZAL'I ISMAEL YAKTI

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun zamandır sahalardan uzak kalan ve dönüşü için Dünya Kupası sonrasını bekleyecek olan Rachid Ghezzal ile ilgili şok bir haber ortaya çıktı. Buna göre dönemin teknik direktörü Valerien Ismael, Ghezzal'ı daha tam iyileşmeden sahaya sürdü ve bu süreci daha da uzatarak oyuncuyu ameliyata mecbur hale getirdi.

Ghezzal'ın 3-3 berabere biten Alanyaspor karşılaşması öncesi bir sakatlığı bulunuyordu. Cezayirli oyuncu, o dönem Beşiktaş'ın başında bulunan Valerien İsmael'e ihtiyaç olması durumunda oynayabileceğini söyledi.

Sağlık ekibinin "Henüz tam olarak hazır değil" raporu vermesine rağmen Valerien İsmael, Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya çıkardığı öne sürüldü. Penaltıdan bir gol atan Ghezzal, başarılı bir maç çıkardı. 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle biten ilk devre sonunda Ghezzal sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ghezzal'in ameliyat olmasına giden süreç böyle başladı.

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GHEZZAL'E ALTERNATİF İSİM

Yıldız futbolcunun sakatlanması ve 4 ay sahalardan uzak kalacak olması Şenol Güneş'i arayışa itti. Tecrübeli teknik adam yönetim ile gerçekleştirdiği görüşmede bu bölgeye bir takviye yapılmasını istedi.

DEVRE ARASINDA GELECEK

Ameliyatı başarılı bir şekilde geçen Ghezzal'ın 4 ay sonraki dönüşünde bile sıkıntılar yaşayabileceği düşünüldüğünde siyah beyazlıların böyle bir hamleyi yapması kaçınılmaz gibi duruyor. Bu doğrultuda Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Parma'da mücadele Dennis Man'ı gündemine aldı.









ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Takvim'de yer alan habere göre; teknik direktör Şenol Güneş, Ghezzal'ın yerine transfer istedi. Araştırmalara başlayan ve birçok ligden alternatifleri değerlendiren yönetim, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kartal'ın gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle cazip bir isim olarak görünüyor. Daha önce Galatasaray 'ın da transfer gündemine gelen futbolcu için Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

6.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 603 dakika görev alırken 3 de gol kaydetti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti.



