Beşiktaş geri döndü! Yükseliş sürüyor

Siyah-Beyazlılar, son şampiyon olarak başladığı sezona hayal kırıklıklarıyla devam ediyordu. Kara Kartal, önce Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti.

Ligde de beklenen sonuçlar bir türlü gelmedi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı, yerine ise Önder Karaveli geldi. 47 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından her şey değişti. Karaveli yönetiminde ilk maçına KayserispormücadelesindeçıkanSiyahBeyazlılar,ikikezgeriyedüştüğümaçı4-2 kazanmayı başardı. Sonraki hafta ise bu kez rakip Fenerbahçe oldu. Kara Kartal, benzer bir senaryo ile 2 kez geri düştü fakat zorlu deplasmandan her şeye rağmen bir puanla ayrılmayı başardı.

Pes etmediler ve...

Beşiktaş , dün de Göztepe 'yi ağırlarken, yine kalesinde ilk golü gördü. Fakat Siyah-Beyazlılar, önceki iki haftada olduğu gibi pes etmedi. Larin ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Önder Karaveli'nin öğrencileri, zafere uzanmasını bildi. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Kara Kartal, 7. sıraya yükseldi, lider Trabzon'un 17 puan ardında yer aldı.







