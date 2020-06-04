Beşiktaş George Floyd’u andı
ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine Beşiktaşlı futbolcular da sessiz kalmadı. Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcular siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd’un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi.
ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı.
Beşiktaşlı futbolcular bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd’un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andılar.
https://twitter.com/Besiktas/status/1268505114215682049