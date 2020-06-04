Beşiktaş George Floyd’u andı

ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi, tüm dünyada büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Beşiktaşlı futbolcular bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd’un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andılar.







