Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Siyah-Beyazlılar geçen hafta Konyaspor deplasmanında aldıkları 4-1'lik şok yenilgiyi bu maçı kazanarak unutturmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş sezonun geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

5 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1’lik skorla aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.

De Souza’nın lisansı çıktı

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza’nın lisansı çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde yarın oynanacak karşılaşmada ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

N’Koudou yine yok

Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N’Koudou’nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor. Beşiktaş’ta N’Koudou’nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 2 maçta 1 puan aldı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu sakat!

Teknik direktör Mert Nobre’nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda kaleci Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun’un sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde ikişer futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlanılmıştı.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 93. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig’de 93. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş’ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği’nin deplasmanda bir galibiyeti var

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31’ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0’lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı. İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Bursa’da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı. Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park’ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000’de de 4-0’lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.