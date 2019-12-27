Beşiktaş, ilk yarının son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Süper Lig’de son 2 maçında yenilen siyah-beyazlı takımda sakat Burak Yılmaz ve cezalı Lens, bu karşılaşmada forma giyemiyorlar.

Beşiktaş taraftarının desteği ile rakibini mağlup etmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

1. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun yaptığı ortada Adem Ljajic'in kafa vuruşuyla öne geçti fakat ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

4. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Umut Nayir, kaleci ile karşı karşıya kalmaya çalışsa da savunmada Toure izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül, ön direkte yaşanan karambol sonrası topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyon VAR tarafından da onaylanarak ofsayt olarak belirlendi.

SARI KART | 11. dakikada Vida'nın hareketi sonrası faul bekleyen Nadir Çiftçi, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 11. dakikada oyuna Beşiktaş, serbest vuruşla başlarken Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a yönelik söylemi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

13. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içi altı pasın sol çaprazında vuruşu yapan N'Koudou topu yandan auta gönderdi.

16. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya altı pas içinde Gökhan Gönül uygun pozisyonda kafayı vururken top üstten dışarı gitti.

GOL | 24. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Karius çıkarırken top Ayite'nin önüne düştü ve onun vuruşuyla Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1.

SARI KART | 35. dakikada Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Adem Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 36. dakikada Yasin'in Adem Ljajic'e yaptığı faul pozisyonunu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek direkt olarak kırmızı kart kararı verdi.

43. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya Diaby, uygun pozisyonda ceza sahası içi sağ çaprazdan kafa vuruşunu yaparken top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Diaby yerine Oğuzhan Özyakup ikinci yarıda forma giyecek.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL | 49. dakikada Beşiktaş, soldan korneri kullanırken ön direkte Atiba'nın kafayla aktardığı topa altı pas içinde Vida, kafa vuruşunu yaptı ve Gençlerbirliği oyuncularının topu çizgiden çıkarma çabalarına rağmen golü buldu: 1-1.

57. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yaptığı ortaya Umut Nayir dokunamazken Gençlerbirliği savunmasında Bjarsymr'e çarparak kaleye yönelen topu son anda Ertaç kontrol etti.

GOL | 60. dakikada Atiba'nın müthiş pasında savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'nun Ertaç'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

SARI KART | 62. dakikada Candeias'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

64. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayakla yaptığı vuruş Ertaç'ta kaldı.

GOL | 74. dakikada'da Atiba'nın pasında Oğuzhan Özyakup, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Oğuzhan'ın golünde de pası veren isim Atiba Hutchinson, maçtaki 3. asistini yaptı.

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İki takımın ilk 11'leri

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Yasin, Sessegnon, Nadir, Ayite, Candeias, Sefa

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Son 2 maçta mağlup oldu

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

Üst üste 4 yenilgi

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı. Son galibiyetini ligde Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a 4-0 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor’a 2-0 yenildi.

5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 5 maçta Süper Lig’de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan ikişer, Fenerbahçe’den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

Burak Yılmaz sakat

Beşiktaş’ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Lens cezalı

Beşiktaş’ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Gençlerbirliği, Süper Lig’de ilk yarıyı Beşiktaş deplasmanında kapatacak - Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano maçta forma giyemeyecek

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun gelişinin ardından yükselişe geçen Gençlerbirliği, ligde 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında yaşayan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Rumen golcü Stancu cezalı

Gençlerbirliği’nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz’un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig’de 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş’ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Taraflar arasında Süper Lig’de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara’da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul’da kazanan taraf 1-0’lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8’inde puan kaybetti. Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30’unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0’lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa’da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000’de de 4-0’lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.