Beşiktaş - Gençlerbirliği (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar geçen hafta Konyaspor deplasmanında aldıkları 4-1'lik şok yenilgiyi bu maçı kazanarak unutturmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş sezonun geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.

Maçta ilk düdük çaldı.

Maçın 8. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Stancu boş pozisyonda kafasıyla vurdu ve deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Gençlerbirliği bir kez daha tehlikeli geldi. Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruş sonrasında, kontra atak fırsatı yakalayan konuk ekipte Sefa Yılmaz, Necip'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Sefa pasını altı pas önüne çıkardı ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek olası bir gol tehlikesini önledi.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sergen Yalçın’dan 6 farklı isim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadro yapılanmasına gitti. Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ardından ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldıkları Konyaspor maçının kadrosunda da büyük değişiklikler yapıp 6 yeni ismi Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N’Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu. Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’ye 11’de şans verdi.

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11’de

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza, Gençlerbirliği maçında ilk kez 11’de forma giydi. Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Gençlerbiliği maçında bu sezon ilk kez 11’de forma şansı buldu. Töre geçen hafta oynanan Konyaspor maçında 61. dakikada, Aboubakar ise 46. dakikada forma giymişti. Lisansı yetişmeyen Josef de Souza ise bu maçta kadroya dahil olmamıştı.

Aboubakar 1220 gün sonra

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Aboubakar, 1220 gün sonra ilk kez siyah-beyazlı forma ile bir mücadeleye 11’de başladı. Beşiktaş 3 Haziran 2017 tarihinde Ankaraspor’u 4-0 mağlup ederken Kamerunlu oyuncu bu mücadelede 1 gol atmıştı. Gökhan Töre ise 707 gün sonra siyah-beyazlı forma ile 11 başladı. Töre son olarak 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçına 11’de başlamıştı. O mücadelede 33. dakikada yerini Caner Erkin’e bırakmıştı.

Josef de Souza ilk kez "siyah-beyaz" dedi

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Josef de Souza ise ilk kez Beşiktaş formasıyla bir mücadeleye çıktı. Geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Yalçın tarafından 11’de görevlendirildi.

Beşiktaş’tan Azerbaycan’a destek

Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında kapalı alt tribüne dev Azerbaycan-Türkiye bayraklarının yer aldığı bir pankart açarak, ‘Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan’ yazdı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarına Beşiktaş’tan büyük destek geldi. Gençlerbirliği mücadelesinde siyah-beyazlılar, kapalı alt tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı dev bir pankart astı. Pankartta ise ‘Tek millet iki devler. Yalnız değilsin Azerbaycan’ ifadelerine yer verildi. Öte yandan mücadele öncesinde stat hoparlörlerinden Azeri şarkılar da çalındı.

5 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1’lik skorla aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 93. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig’de 93. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş’ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği’nin deplasmanda bir galibiyeti var

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31’ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0’lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı. İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Bursa’da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı. Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park’ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000’de de 4-0’lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.