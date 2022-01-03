Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Fatih Karagümük U19 takımında forma giyen Kağan Köroğlu ile ilgileniyor.

Scout ekibi Kağan'ı izledi

Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlı takımın scout ekibinin genç oyuncuyu izlediği ve beğendiği belirtildi.

Çabukluğu ve pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyor

Çabukluğu ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken 2004 doğumlu oyuncu, hem sol stoper hem de sağ stoper olarak da görev yapabiliyor.

9 maç 1 gol

Bu sezon İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan 17 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Köroğlu, ayrıca A Takım kadrosunda da zaman zaman yer alıyor.

Bilindiği üzere, Trabzonspor kulübü de Fatih Karagümrük'ten 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fatih Ekinci'yi takibe almıştı.