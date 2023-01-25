Beşiktaş genç yeteneği transfer etti!

Uzun zamandır birçok kulübün izlediği genç yetenek siyah-beyazlı kulübe transfer oldu. Ekim 2022'de resmi işlemleri tamamlanarak Beşiktaş Kulübü tarafından lisans çıkartılan genç yetenek futbola Çamlık Futbol Kulübü’nde başladı. Yaklaşık 4 yıl önce Beşiktaş Futbol Okulu’nda çalışmalarını sürdüren Hasanca’nın 2023-2024 sezonunda İstanbul’a giderek Beşiktaş'a katılması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Salih Uçan'ın performansı yükseldi

Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ligde aldığı galibiyetlerle kara bulutları dağıtan Beşiktaş’ta Salih Uçan gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Salih Uçan, Kayserispor maçında defansif anlamda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Milli oyuncu, Kayserispor maçında 39 defansif aksiyonun içerisinde yer alarak bu alanda defansif orta sahalar arasında haftanın ilk sırasında yer aldı. Kendi yarı alanında top kaybı yapmayan Uçan, 4’ü kendi sahasında olmak üzere 6 top kazanmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca 20 defansif 1-1 ile bu alanda yine defansif orta sahalar arasında haftanın zirvesinde yer aldı.

Beşiktaş’ta Ghezzal sevinci!

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.

4 yıl futbol okuluna geldi

Yağız Hasanca’nın Beşiktaş’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Beşiktaş Futbol Okulları Koordinatörü Alper Telli, futbolcunun 4 yıl Beşiktaş Futbol Okulu’na geldiğini belirterek, “Lisansını çıkarttık. Değişik yaş gruplarında liglere katıldı. Birçok turnuvaya katıldık. Bizde çok turnuvaya katılan bir takımız. Takıma geldiği zaman yeteneğini gösterdi. Bunu herkes biliyor zaten. Yetenekli bir çocuk. Bizde elimizden geldiği kadar bilgimiz ve donanımızla bir şeyler kattığımızı düşünüyorum.

Beşiktaş Akademi takımını arayarak iyi oyuncuların olduğunu ve bunları göstermek istediğimi söyledim. Onlarda bizi takım halinde çağırdılar. Oraya gittik orada, Yağız dışında başka oyuncularımızı da beğendiler. Yağız’ın lisansını aldılar. Beşiktaş akademi takımında lisansı var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Daha oraya yerleşmedi. Şubat Mart gibi İstanbul’a gidecek. Yağız gelişime açık inşallah ileride onu daha farklı yerlerde görürüz” dedi.

“Yağız çok yetenekli bir futbolcu”

Kısa bir süre önce lisanslı oyuncuları olduğu için turnuvaya katılmak amacı ile Yağız Hasanca’nın İstanbul’a Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından çağrıldığına dikkat çeken Genel Koordinatör Telli, “Gitti daha da gidecek. Benim U14 takımımın çok önemli bir oyuncusuydu. İlk iki hafta oynattıktan sonra direk lisansını oraya verdik. Bu nedenle takımımda çok büyük bir güç kaybı yaşadım. Bir şekilde yerini doldurduk ama Yağız’ın farklı özellikleri var. Yeri kolay kolay dolacak gibi değil. Yapacak da bir şey yok. Önemli olan çocukların gelişimi, çocukların gelişimi. Bizde elimizden geldiği kadar bir şeyler kattığımızı düşünüyorum. Yağız’ın farkı çok yetenekli olması. Allah iyi bir yetenek vermiş. Sonra çalışma azmi var” diye konuştu.

“Amacım ileride iyi bir futbolcu olmak”

Futbola 2016 yılında Çamlık Futbol Kulübü’nde Şenol Ünlü hoca ile başladığını söyleyen genç yetenek Yağız Hasanca, “Beşiktaş forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmek için çalışmalarıma orada devam edeceğim. 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında turnuva vardı. Ona katılmak için 22 Aralık’ta İstanbul’a gittim. Maalesef finalde 1-0 yenildik ve şampiyonluğu kaçırdık. Benim için iyi bir deneyim olmuştu. Bu turnuvaya Altınordu, Fenerbahçe , Galatasaray gibi alt yapıda iyi takımlar katılmıştı. Bu süreçte tanıma imkanı buldum. Güzel bir ortam var. Lisansım Ekim ayında çıktı. Kalıcı olarak Mart’tan sonra beni oraya çağıracaklarını söylediler. Amacım ileride iyi bir futbolcu olmak. Sonra milli formayı giymek ve İngiltere Premier Ligi’nde bir takımda forma giymek” ifadelerini kullandı.

İHA