Beşiktaş 'ın resmi sitesinde yer alan transfer açıklaması şu şekilde:

"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Erzurum Palandöken Spor Kulübü’nde forma giyen 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Yusufcan Balcı’yı kadrosuna kattı.

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcımız Yasin Sülün, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Balcı’ya “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar dilediler.

U-15 Akademi Takımımızda forma giyecek olan Yusufcan Balcı, Beşiktaşımızın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İnşallah gelecekte de A Takım formasını giyebilirim. Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu."