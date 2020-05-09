Beşiktaş gelen parayla ödemeleri yaptı

Ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan ve bundan dolayı hem futbolcu hem de personel maaşlarını ödemekte güçlük çeken Beşiktaş’a müjdeli haber UEFA’dan geldi... Koronavirüs sebebiyle kulüplere yardımda bulunan kurumun, ek olarak bu sezondaki alacakları da olmak üzere Siyah-Beyazlılar’a toplamda 3 milyon Euro’luk bir ödeme yaptığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla hafta başında kulübe iletilen miktarın, hiç zaman kaybetmeden öncelikli ödemeler için harcandığı kaydedildi. Kulüpten 6 aydır maaş alamayan çalışanlara 3 aylık ödemelerin yapıldığı da bildirildi.

Orhan Yıldırım