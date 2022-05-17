Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş 'ta yönetim transfer çalışmalarını hız verdi.

Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda İngiltere Championship ekibi Barnsley'de forma giyen sol kanat oyuncusu Callum Styles'ın peşine düştü. 2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon 46 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 2 asiste imza attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yıldız oyuncunun transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. (Takvim)