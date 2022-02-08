Beşiktaş geleceğin forvetini buldu! karşınızda Semih Kılıçsoy

Beşiktaş , geleceğin forvetini buldu. Siyah-Beyazlılar, bu sezon özellikle gol yollarında çektiği sıkıntıdan dolayı iyi oynamasına rağmen ya da net pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediği skoru elde edemedi.

Batshuayi dışında net bir santrforu olmayan Beşiktaş'ta, altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, A takımla antrenmanlara başladı.

Önder Karaveli etkisi

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Önder Karaveli, genç futbolcu Emirhan İlkhan'ı kadroya almakla kalmamış, maçlarda süre de vermişti. Yine Uşakspor'a kiralık verilen Kerem Kalafat da geri çağırılarak kadroya dahil edilmişti.

Son genç Semih Kılıçsoy

15 yaşında olmasına rağmen U19 takımı ile maçlara çıkan Semih Kılıçsoy, U19 Süper Lig 'inde 12 maçta 5 gol atarken U17 Milli Takımı ile oynadığı 9 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

İleri uçta sıkıntı çeken Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Semih Kılıçsoy'u A takıma aldı.

Beşiktaş'ın umudu

Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Semih Kılıçsoy'un bu genç yaşında A takıma kadar yükselmesi taraftarda da yeni umutların yeşermesini sağladı. 16 yaşındaki genç forvetin Göztepe ile oynanacak olan kupa mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.