Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması ile kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş , Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın (18 Ağustos) saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.