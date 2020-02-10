Beşiktaş - Gaziantep maçının perde arkası!
Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 ile geçti. Sergen Yalçın Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı. İşte Gaziantep FK galibiyetinin perde arkası!
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep'i ağırladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Siyah - Beyazlılar, üst üste 2. galibiyeti aldı. Sergen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla yenen Beşiktaş, 21. haftada evinde ağırladığı Gaziantep'i 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakika yeni transfer Kevin- Prince Boateng ve 90+5'de Jeremain Lens'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.
Sergen Yalçın'lı Siyah - Beyazlı ekip, karşılaşmaya sıkı hazırlandı. İşte Beşiktaş'ın Gaziantep galibiyetinin perde arkası...