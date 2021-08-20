Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ’in 2. haftasında yarın Gaziantep’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.





İdmanın ısınma, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5’e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Beşiktaş, bu akşam Gaziantep’e gidecek ve kampa girecek.