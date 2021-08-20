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Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının çalışmalarını tamamladı.

20 Ağustos 2021, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ’in 2. haftasında yarın Gaziantep’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

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İdmanın ısınma, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5’e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Beşiktaş, bu akşam Gaziantep’e gidecek ve kampa girecek.

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