Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’in 21. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sağanak altında gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayacak müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.