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Beşiktaş - Gaziantep Fk maçının öne çıkan rakamları

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde, 29 puan 2 averaj ile 9. sırada yer alan Beşiktaş, 31 puan 0 averaj ile 7. sırada yer alan Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

13 Ocak 2022, Perşembe 12:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Gaziantep Fk maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de oynadığı son 3 maçı kazanarak güzel bir seri yakalayan Gaziantep FK, son 5 deplasman maçında yenemediği Beşiktaş maçında kazanarak Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı ve bu seride 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldığı Beşiktaş karşısında galip gelmek istiyor.

Beşiktaş, son maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Covid nedeniyle çok sayıda kilit oyuncudan yoksun çıktığı maçta puan çıkartabildi. Michy Batshuayi'nin kale önünde aşırı savurganlığı olmasaydı üç puanı da kolayca alabilirdi. Eksiklerin fazlalığı ve Çaykur Rizespor'dan daha güçlü takımla oynanacak mücadele Beşiktaş'ın işini zorlaştıracak.

Gaziantep FK son maçında Karagümrük karşısında 3-1 galip geldi. Beklendiği gibi, Erol Bulut'un ekibi genç menajerin kontra atak planlarını kusursuzca hayata geçirdi. Ancak, oldukça derin savunma yapmalarına rağmen, menajerin beğenisine göre çok fazla şans verdiler. Caulker ve Djilobodji'nin yokluğunu bu maçta oldukça arayacak.

İki takımın mücadelesinde karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.

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