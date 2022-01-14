Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 2 maçtır kazanamayan Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal, evinde 3 puanı kapıp yükselişe geçmeyi amaçlıyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Erol Bulut'un Gaziantep'i ise Vodafone Park'ta çıkışını sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Beşiktaş , Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Göztepe galibiyetinin ardından Konyaspor'a kaybeden, Çaykur Rizespor ile berabere kalan Kara Kartal, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. 29 puanı bulunan Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, haftaya 9. sırada girdi. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, 5 maçtır kaybetmeyen Erol Bulut'un Gaziantep'i ise çıkışını Vodafone Park'ta sürdürmeyi amaçlıyor. Kırmızı Siyahlılar, 31 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet
Önder Karaveli takımın başında olacak
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde yer alacak. Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.
Kadroda Kerem Kalafat sürprizi
Siyah Beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra sakatlıkları süren Alex Teixeira, Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı. Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.
Gaziantep FK'da 9 pozitif vaka
Karagümrük maçından önce 5 futbolcusu Koronavirüs’e yakalanan Kırmızı-Siyahlılar’da bu kez 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcudan 3’ünün test sonucu negatife dönerken, toplamda 9 isim koranavirüs sebebiyle Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.