Beşiktaş , Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Göztepe galibiyetinin ardından Konyaspor'a kaybeden, Çaykur Rizespor ile berabere kalan Kara Kartal, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. 29 puanı bulunan Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, haftaya 9. sırada girdi. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, 5 maçtır kaybetmeyen Erol Bulut'un Gaziantep'i ise çıkışını Vodafone Park'ta sürdürmeyi amaçlıyor. Kırmızı Siyahlılar, 31 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Merkel, Sagal, Furkan, Maxim, Yusuf, Börven, Muhammet

Önder Karaveli takımın başında olacak

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde yer alacak. Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

Kadroda Kerem Kalafat sürprizi

Siyah Beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra sakatlıkları süren Alex Teixeira, Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı. Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.

Gaziantep FK'da 9 pozitif vaka

Karagümrük maçından önce 5 futbolcusu Koronavirüs’e yakalanan Kırmızı-Siyahlılar’da bu kez 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcudan 3’ünün test sonucu negatife dönerken, toplamda 9 isim koranavirüs sebebiyle Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.