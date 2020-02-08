Süper Lig’in 21. haftasında Sergen Yalçın gelmesiyle farklı bir hava kazanan Beşiktaş, geçen hafta lider Sivasspor’u 5-1 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Zorlu maç öncesi Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Gaziantep FK’de ise sakatlığı bulunan Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson’un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Siyah-Beyazlılar’daki görevine, 21 bini aşkın taraftarın önünde attığı imzayla başlayan Sergen Yalçın, Vodafone Park’ta teknik adam olarak ilk maçına bugün çıkacak. Sezon boyunca dolmayan tribünlerin genç çalıştırıcının etkisiyle Gaziantep karşısında kapalı gişe olması bekleniyor.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Ljajic, N’Koudou, Burak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ulaş, Tosca, Kana-Biyik, Oğuz, Güray, Sousa, Maxim, Morais, Kayode, Muhammet

Burak Yılmaz’ın hedefi belli

Beşiktaş’ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig’de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 8 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede de takımın en önemli hücum silahı olacak ve gollerine devam etmeye çalışacak.

Vodafone Park’ta sadece 1 kez...

İdmanlara damga vurdu Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0, Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu. Söz konusu dönemde Siyah- Beyazlı takım sadece Gençlerbirliği’ni 4-1 yenebildi.

Konuk Antep’te 4 eksik var

Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde bu akşam Beşiktaş, Gaziantep’i ağırlayacak. Konuk takım Gaziantep FK’de 4 isim, bu zorlu mücadelede görev yapamayacak. Antep’te sakatlığı bulunan; Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson’un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Teknik ekipten özel uyarı

Beşiktaş’ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak. Teknik ekibin, Gaziantep karşılaşması öncesinde oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Rekabette Beşiktaş üstün

Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 6 resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise 2 kez kazandı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2’lik skorla sevinen taraf Gaziantep FK oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda Siyah- Beyazlılar 15 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 5 gol kaydetti.



