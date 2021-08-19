Beşiktaş Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

İlk on beş dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş , Gaziantep FK maçı hazırlıklarını, yarın (20 Ağustos) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de özel uçakla Gaziantep’e giderek kampa girecek.