Siyah-beyazlılar, Şilili oyuncu ile Copa America’nın ardından bir araya gelecek. Medel’den memnun olan yönetimin, “İkinci etap kamp dönemine kadar izinlisin. Kalan alacaklarını da ödeyeceğiz. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git” diyeceği öğrenildi

Beşiktaş Yönetimi bir süredir ayrılık planları yapan Gary Medel’i bedelsiz bırakmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Şili Milli Takımı ile Copa America’da yarı finale yükselen ve ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan 31 yaşındaki oyuncuyu, ayrılık için ısrar etmesi halinde bonservis bedeli kazanarak göndermenin hesaplarını yapıyor.

Kartal’la bir yıl sözleşmesi kalan Medel’in kariyerini İngiltere’de sürdürmek istediği aktarıldı. Ailesinin yoğun baskısı nedeniyle Premier Lig’e gitmeye çalışan deneyimli futbolcunun, siyah-beyazlı yönetimden izin isteyeceği vurgulandı. Medel alacaklarına karşılık serbest kalmak isterken, siyah-beyazlıların bu talebe kesinlikle yanaşmadığı belirlendi.

Beşiktaşlı yöneticilerin, Copa America sonrası Gary Medel’le yapılacak görüşmede, “İkinci etap kamp dönemine kadar özel izinlisin. Kalan alacaklarını da ödeyeceğiz. Senden memnunuz ve sözleşmenin sonuna kadar takımda kalmanı istiyoruz. Yeni teknik direktörümüz de önümüzdeki sezon seni kadrosunda görmeyi arzuluyor. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git” ifadelerini kullanacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a iki sezon önce Inter’den 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Şilili futbolcunun en az bu rakamı siyah-beyazlı kulübe getirerek ayrılmak istediği ancak henüz son kararını vermediği belirtildi. Medel’in Copa America sonrası siyah-beyazlı yöneticileri arayarak geleceğiyle ilgili kararını bildirmesi bekleniyor.

Gary Medel son iki sezonda Beşiktaş formasıyla 75 resmi maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. (Skorer)