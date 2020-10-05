Beşiktaş, galibiyete hasret

Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon galibiyete hasret kaldı. Kara Kartal, ligin ilk haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendikten sonra Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftada Konyaspor’a deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da mağlubiyetten kurtulamadı.

PAOK ve Rio Ave ile oynadığı Avrupa kupası maçlarında da galibiyet yüzü göremeyen Siyah-Beyazlılar, böylelikle 6 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.



