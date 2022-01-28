Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda ligin devleri de transfer çalışmaları için kollarını sıvamış durumdalar.

Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor aynı golcüye talip oldu. Bu isim Dnipro forması altında harika bir performans sergileyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk...

Ezeli rakipler 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Genç oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 yılında bitiyor

İTALYA TAKIMLARI DA SIRADA

Ukraynalı golcü için Anderlecht ve Genk takımlarının dışında Napoli, Fiorentina ve Bologna da devrede.

Dnipro, başarılı golcüsü için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Artem Dovbyk da takımından ayrılmak istiyor.

Ezeli rakipler genç golcüyü kadroya dahil etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Kısa süre içinde bu transferin netleşmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

1.89 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenmiş vaziyette.

Bu sezon Dnipro formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 14 gol ve 5 asist kaydetti. 6 kez milli takım formasını giyen futbolcu 2 kez de gol attı.

Hava hakimiyeti, fırsatçı özelliği ve gol vuruşlarındaki becerisiyle dikkat çeken futbolcu kariyerinde Zaria Balti, FC Midtjylland, SönderjyskE gibi takımlarda oynadı. Şuan ise Dnipro formasını terletiyor.

Kaynak: Akşam