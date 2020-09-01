Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK karşısında istediği sonucu alamayınca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme aşamasına dahil oldu. Siyah-Beyazlıların, 3. ön eleme turunda rakibi bugün çekilecek kura sonucu belli olacak. Beşiktaş'ın seri başı olarak katılacağı kura çekimine temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor da katılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında yer alacak Aytemiz Alanyaspor, seri başı konumunda değil. Galatasaray 'ın da tur atlaması halinde olası rakipleri belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

UEFA son olarak kura çekimi öncesi takımları gruplandırdı. Beşiktaş, kura grupları arasında 6.grupta yer alırken Aytemiz Alanyaspor 2.grup, Galatasaray ise 8.grupta yer aldı.

Beşiktaş'ın muhtemel üç rakibi:

Progres - Willem galibi, Borac Banja Luka - Rio Ave galibi ya da Hammarby - Lech Poznan galibi

Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel üç rakibi:

Ventspils - Rosenborg galibi, Kukesi - Wolfsburg galibi ya da Suruceni - Partizan galibi

Galatasaray'ın (turu geçerse) muhtemel üç rakibi:

SonderjyskE, B36 Torshavn - TNS galibi, Renova - Hajduk Split galibi ya da Ljubljana - Zrinjski galibi

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu aşamasında maçlar 24 Eylül 2020 tarihinde oynanacak