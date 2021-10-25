Beşiktaş-Galatasaray | Umut Meraş: Hak eden taraf bizdik

Süper Lig 'in 10. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Beşiktaş , sahadan 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig’de ilk kez 11’de şans bulan ve maçı 1 asistle tamamlayan Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol beki Umut Meraş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Umut, şu ifadeleri kullandı:

''Çok iyi mücadele ettik. Hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum, onlar da iyi mücadele etti. Biz yarıştan hiçbir zaman kopmayacağız. Bugün asist yapmam mutlu ediyor ama önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Önemli olan bu gemiyi karşı tarafa taşımak. Yolun sonunda boğaza ismimizi yazdırmak istiyoruz.''







