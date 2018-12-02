Bir tarafta Şenol Güneş'in yönettiği Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş... Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan ve bir çok oyuncusu cezalı olan Fatih Terimli Galatasaray... İki ezeli rakip derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma'nın sakatlıkları bulunuyor. Ancak Sarpsborg maçında forma giymeyen bu oyuncuların bir çoğu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Galatasaray'da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Viasat Xtra 3

İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Beşiktaş'ta sakatlar dönüyor...

Ev sahibi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma'nın sakatlıkları bulunuyor. Ancak Sarpsborg maçında forma giymeyen bu oyuncuların bir çoğu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray'da 7 eksik var

Galatasaray'da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş'e karşı 7’ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.

Beşiktaş moralli çıkacak

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü’nü Kayseri’de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg’a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

Pepe, Babel ve Roco yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma’nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı. UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın’ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

Caner, sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Fatih Terim tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim’in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek. Fatih Terim’in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

Sakatlar ve cezalılar düşündürüyor

Galatasaray’da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray’da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

Rodrigues’in cezası bitiyor

Galatasaray’ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti. Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.

Fernando ve Ozan ceza sınırında

Galatasaray’da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig’in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

Son 8 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim’deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig’de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.

Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor’u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Almanya’nın Schalke 04 takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’ya da 2-0 yenildi.

Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş’a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 4 maçın 2’sinde berabere kaldı, 2’sini kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Deplasmandaki son 7 derbi

Galatasaray’ın Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 7 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1

Süper Lig Beşiktaş 2-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2

Süper Lig Fenerbahçe 2-0

2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Son 13 derbinin birini kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçın sadece birini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 6 maçın 4’nü kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 13 derbide 8 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Son 13 lig derbisi

Galatasaray’ın ligde yaptığı son 13 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş 0-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1

2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig Beşiktaş 2-0

2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde etkili oluyor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlarda etkili performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Şenol Güneş yönetimindeki 14. derbi maçını yarın yapacak. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 13 derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe’ye toplamda 6 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 18 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

En çok galibiyeti Galatasaray’a karşı aldı

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray’a karşı elde etti.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 6 maçın 4’ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı.

Beşiktaş, Güneş’in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 7 lig maçında ise 2 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk sezonunda 4 derbide 3 galibiyet

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelede sarı-lacivertli takımı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray’a karşı yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı.

Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 32. haftada Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2016-2017’de derbilerde yenilmedi

Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray’ı Vodafone Park’ta konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray mücadelesini ise 1-0 kazanmayı bildi.

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy’de yaptığı maçı 0-0 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, rakibiyle Vodafone Park’ta ise 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon iki kez kazandı

Beşiktaş, Güneş döneminde geçen sezon çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, rakibine karşı deplasmandaki derbi mücadelesini ise 2-0 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Güneş dönemindeki ilk Galatasaray mağlubiyetini de almış oldu. Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlı takım, sahasında ise rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Bu sezona beraberlikle başladı

Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezonki derbi mücadelesine ise beraberlikle başladı. Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe’ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Güneş yönetiminde evinde Galatasaray’a geçit vermiyor. Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Galatasaray’a karşı iç sahada başarılı sonuçlara imza attı.

Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Galatasaray maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017’de Vodafone Park’taki derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, geçen sezon evindeki Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

İlk maç 1988’de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü’nün, Güneş de Trabzonspor’un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş’in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş’in takımları, Fatih Terim’in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

Terim ve Güneş’in 15. randevusu

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim’in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

29.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Şenol Güneş)

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)

11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)

14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)

25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)

18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)