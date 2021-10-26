Bu sezona formsuz başlayan ancak sonrasında toparlanan Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yaptığı hata ile Galatasaraylılar’ı şok etti. Cicaldau’nun 35. dakikada Aslan’ı 1-0öne geçirmesinden 4 dakika sonra, Sarı-Kırmızılılar topu ağlarında gördü. Umut Meraş’ın ortasında boşa çıkan Muslera, adeta topu Larin’e ikram etti. Kanadalı hücumcuda çok rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kafayla boş kaleye gönderdi.

Cim Bom’un kaptanı, en son geçtiğimiz sezonki Kasımpaşa maçında bu hatanın benzerini yapmış ve yine takımına gol yedirmişti. 2 gol de yan toptan Beşiktaş’ın ikinci golü de yine bir yan toptan geldi. Necip’in kafasında kaleye paralel giden topa Batshuayi dokunamadı, arka direkte Larin attı. Pjanic’in kornerinde Muslera çizgide kalmayı tercih ederken, gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Cim Bom bu sezon ligde 15 gol atarken, 10 maçta kalesinde 14 gole engel olamadı.