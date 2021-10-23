Bir tarafta kadrosunda Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları bulunduran Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ... Diğer tarafta Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve grubunda liderliğe yükselen Fatih Terim'li Galatasaray ... İki Süper Lig devi 10. hafta mücadelesinde derbi maçta Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 17 puanı bulunan iki takımda bu dev maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta iki sakat var!

Siyah-Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi Mehmet Topal ve diğer sakatlığı bulunan bir çok oyuncu takımla çalışmalara başladı. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor. İyi yıldız futbolcu derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

G.Saray'da Marcao ve Boey dönüyor

Sarı-Kırmızılı takımda ise bu maç öncesinde Arda Turan dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao ve sakatlığı geçen Boey Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek.

Beşiktaş sahasında kaybetmiyor

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray seri yakaladı!

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor.



