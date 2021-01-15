Süper Lig'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanmıştı. Maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş'ta Welinton cezalı

Sergen Yalçın, stoperde cezalı Welinton forma giyemeyeceği derbide, Vida’nın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

Tecrübeli teknik adam, bu mevki için Necip Uysal ve Montero arasında seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın, hem fiziksel direncinin yüksek olması hem de son haftalardaki başarılı oyunu nedeniyle Necip'i tercih etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Falcao yok!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir’in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Ayrıca Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor.