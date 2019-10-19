Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu: 1-3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 17-25, 18-25, 25-23 ve 19-25’lik setlerle siyah beyazlılara 3-1’lik üstünlük sağlayarak mücadeleden galip ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta, ligde üçüncü maçını da kazanırken, Beşiktaş ikinci yenilgisini aldı.

Birinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vasilantonaki’nin dört numaradan yaptığı etkili ataklarla Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-7 önde geçerken, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili servisler atarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik molayı 12-5 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta, Rykhliuk’un smaçları sonunda aradaki farkı korudu ve seti 25-18 alarak 2-0 üstünlük kurdu.

Üçüncü sete Beşiktaş iyi başladı. Dilara Bilge’nin smaç sayılarıyla siyah-beyazlılar teknik molaya 12-10 önde girdi. Beşiktaş, farkı korudu ve seti 25-23 alarak durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sete iyi başlayan yine Beşiktaş oldu ve siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta teknik moladan iyi döndü ve etkili servisler kullandığı seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü saat 18.30'da derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Beşiktaş ise 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Ceyda Aktaş, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak)

Setler: 17-25, 18-25, 25-23, 19-25

Süre: 111 dakika (24, 28, 30, 29)