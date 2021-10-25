Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. Saat 20.00'de Vodafone Park’ta başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbinin 11'leri şu şekilde;

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne







