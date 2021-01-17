Beşiktaş Galatasaray derbisini bekliyor
Kara Kartal’da derbi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. Akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, taktik ve kondisyon idmanı yapıp kampa girdi.
Welinton cezalı Hasic liste dışı
Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu akşamki derbi maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcuyla birlikte yabancı kontenjanına takılan Ajdin Hasic de kadroda yok.
Vida ve Mensah ceza sınırında
Kartal’da Domagoj Vida ve Bernard Mensah, bugünkü derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.