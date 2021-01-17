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Beşiktaş Galatasaray derbisini bekliyor

Kara Kartal’da derbi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. Akşam saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, taktik ve kondisyon idmanı yapıp kampa girdi.

17 Ocak 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Galatasaray derbisini bekliyor

Welinton cezalı Hasic liste dışı

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu akşamki derbi maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcuyla birlikte yabancı kontenjanına takılan Ajdin Hasic de kadroda yok.

Vida ve Mensah ceza sınırında

Kartal’da Domagoj Vida ve Bernard Mensah, bugünkü derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.


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