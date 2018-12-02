Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Vodafone Park kapalı gişe!

Süper Lig’de haftanın maçında bu akşam gözler Vodafone Park’ta olacak. Dolmabahçe’de nefesleri kesecek mücadelede Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Alınan bilgiye göre Siyah- Beyazlı taraftarların karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve büyük bir kısmının da satıldığı öğrenildi. Kalan az sayıdaki biletin bugün maçtan önce tükenmesi beklenirken, tribünlerde 40 bin civarında taraftarın olacağı tahmin ediliyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş’ta seyirci de bu yüzden stadı çok fazla doldurmuyordu.

Maçın önemi arttı

Ancak Avrupa Ligi’nde 2-0 geriden gelinip alınan 3-2’lik Sarpsborg zaferi ve Galatasaray karşısındaki maçın bu yılın son derbisi olması sebebiyle karşılaşmanın önemi bir kat daha arttı. Tribünlerle takımın barışma maçı olarak gösterilen derbide Beşiktaşlı futbolseverlerin bu akşam 90 dakika boyunca hiç susmamaları ve statta harika bir atmosfer yaratmalarına kesin gözüyle bakılıyor.