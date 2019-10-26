Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hava durumu nasıl olacak?

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Galatasaray'ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını güzel bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Beşiktaş Park'ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 17 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 73 olarak göze çarpıyor.

Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)

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