Beşiktaş - Galatasaray derbisi son dakika! Kartal duran toptan vuracak
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi son dakika! Abdullah Avcı, Galatasaray'ı duran toplarla vurmak istiyor. 4 kez duran toptan golü bulan Kara Kartal, bu başarısını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Galatasaray derbisi öncesinde en çok önem verdiği konulardan birisi duran toplar. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 4 kez duran toptan rakip fileleri havalandıran Kara Kartal, bu başarısını Sarı- Kırmızılılar karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Siyah-Beyazlılar, bu alanda ligde 2. sırada yer alırken lider Alanyaspor’un ise 7 golü bulunuyor.
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