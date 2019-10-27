Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Galatasaray derbisi öncesinde en çok önem verdiği konulardan birisi duran toplar. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 4 kez duran toptan rakip fileleri havalandıran Kara Kartal, bu başarısını Sarı- Kırmızılılar karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Siyah-Beyazlılar, bu alanda ligde 2. sırada yer alırken lider Alanyaspor’un ise 7 golü bulunuyor.

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