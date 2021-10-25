Beşiktaş-Galatasaray derbisi son dakika gelişmeleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. Yalçın, savunmada Welinton'un yerine Necip Uysal, N'Sakala'nın yerine ise Umut Meraş'a şans verdi.

Kaleyi Ersin Destanooğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'in değiştirmeyen Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Pjanic ve Teixeira, solunda ise Larin'i sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi."

UMUT MERAŞ, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Umut Meraş, siyahlı-beyazlı formayla ligde siftah yaptı. Daha önce Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki sol bek ligde ise Galatasaray karşılaşmasına kadar 11'de görev alamamıştı. Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Umut Meraş, ligde Galatasaray derbisiyle ilk kez 11'de görev yapmış oldu.

NECİP UYSAL 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre formasından ayrı kalan, ardından Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Antalyaspor karşısında sağ bek olarak karşılaşmaya başlayan Necip Uysal, bu kez stoperde görev aldı.

3 TÜRK OYUNCU KALE VE SAVUNMADA

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 Türk oyuncu tercihini kalede Ersin Destanoğlu, stoper Necip Uysal ve sol bekte Umut Meraş'tan yana kullandı. Genellikle stoperde Vida'nın Welinton'u görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihini Necip Uysal'dan yana kullandı. Yalçın, stoperde Vida'nın partneri olarak Necip Uysal'a görev verdi.

HÜCUM HATTI BOZULMADI

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde de hücum hattı bozulmadı. Takımda yaşanan sakatlıkların atlatılmasının ardından Teixeira ve Pjanic'i 11'e monte eden Yalçın, sağda Ghezzal, solda ise Larin'e şans veriyordu. Santrfor bölgesinde ise Batshuayi görev alıyordu. Sergen Yalçın, bu hücum hattını derbide de bozmadı. Tecrübeli teknik adam, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihlerini savunmadan yana kullandı. Yalçın, hücum hattından feragat etmemek için savunmada Welinton'un yerine Necip Uysal'ı 11'e koydu.

MONTERO'YA 300'ÜNCÜ GOL PLAKETİ

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde Francisco Montero'ya Vodafone Park'taki 300'üncü golü attığı için plaket verildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında takımının tek golünü kaydeden Francisco Montero, Vodafone Park'taki 300'üncü golü atmıştı. İspanyol stoper, derbi öncesinde plaket ile ödüllendirildi. Aynı gol ayrıca Montero'nun profesyonel futbol kariyerinde de attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Pandemi kuralları nedeniyle deplasman takımı taraftarları stadyumda yer alamadı. Beşiktaşlı taraftarlar ise kendilerine ayrılan yüzde 50'lik kapasiteyi doldurdu.

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ine göre Beşiktaş maçında 3 değişikliğe gitti. Terim, santrfor pozisyonunda Mustafa Muhammed yerine Mbaye Diagne'ye, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz yerine Olimpiu Morutan'a, sol kanatta ise Ryan Babel yerine Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım derbide sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.

MARCAO LİGDE 8 HAFTA SONRA SAHADA

Galatasaray'ın ligin ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 maçlık cezaya çarptırılan Marcao, cezasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş maçında ilk 11'deki yerini aldı. Avrupa Ligi maçlarında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'e monte edilen Marcao, cezasının sona ermesinin ardından ligde de ilk 11'deki yerine kavuştu.

BOEY VE ARDA TURAN KADRODA YOK

Galatasaray'da tedavileri devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Boey ve Arda Turan, dev derbide takımlarını yalnız bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim, toparlanma sürecine giren Sacha Boey'i riske etmek istemezken, son dönemde performansı artan DeAndre Yedlin'e ilk 11'de şans verdi ve Boey'i kadroya dahil etmedi.

DHA