Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodefone Park havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerini beyaza bürürken, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’taki durum havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı stattaki son durum done ile görüntülendi. Yılın ilk derbisine sahne olacak Vodafone Park’ın kardan etkilenmemesi için alttan ısıtmalar devreye sokulmuştu. Maça saatler kala drone ile çekilen görüntülerde alınan tedbir nedeniyle kar tutmadığı görüldü.

Vodafone Park’ın zemininde sorun yok

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Vodafone Park’ın zemini geçer not aldı.

Süper Lig ’im 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray’ı konuk edecek. İki gündür İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası gözler Vodafone Park zeminine çevrilmişti. Dün geceden itibaren stat görevlileri, saha zeminin korunması için dünden beri hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, mücadelenin oynanmasına sayılı saatler kala zemin maç için geçer not aldı.

Hibrit çime sahip olan Vodafone Park’ın alttan ısıtmalı zemin sistemi de bulunuyor.

İHA