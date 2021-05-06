Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler.
Beşiktaş, Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou antrenmanda yer almadı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.