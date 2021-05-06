Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.