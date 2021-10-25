Beşiktaş - Galatasaray (CANLI)

Vodafone Park'ta Beşiktaş - Galatasaray derbisi... Bir tarafta kadrosunda Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları bulunduran Sergen Yalçın'lı Beşiktaş... Diğer tarafta Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve grubunda liderliğe yükselen Fatih Terim'li Galatasaray... İki Süper Lig devi 10. hafta mücadelesinde derbi maçta Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. 17 puanı bulunan iki takım da bu dev maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI

Maçtan dakikalar

⏱ 5' Beşiktaş etkili geldi. Pjanic'in ortasında Larin topu indirdi. Batshuayi'nin vuracağı sırada Marcao araya girdi.

⏱ 7' Siyah beyazlı ekip bu kez sol taraftan atak geliştirdi. Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan sekti. Muslera tehlikeyi sezip çıktı ve topun kontrolünü sağladı.

Direkten dışarı

⏱ 10' Direkten dışarı. Pjanic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.

⏱ 16' Rosier'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Net pozisyon

⏱ 20' Alex Teixeira'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

⏱ 22' Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu kullandı. Sarı-Kırmızılı ekip bu duran topta etkili olamadı.

Beşiktaş penaltı bekledi

⏱ 28' Alex Teixeira ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Ancak hakem ofsayt kararı verdi.

⏱ 30' Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin üzerinden auta çıktı.

Galatasaray öne geçti

⏱ 35' GOL | Cicaldau, 35. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau'nun ceza sahası dışından vurduğu şut ağlarla buluştu.

Beşiktaş maça dengeyi getirdi

⏱ 40' GOL | Larin, 40. dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti. Umut Meraş'ın ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı

⏱ 41' Sarı Kart | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Taylan'a yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

İLK YARI SONUCU | Derbide ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

⏱ 47' Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan şutunda top Muslera'da kaldı.

⏱ 47' Sarı kart | Galatasaray'da Taylan Antalyalı Teixeira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan karşılaşmanın tüm detayları fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Beşiktaş'ta iki sakat var!

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Beşiktaş sahasında kaybetmiyor

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray seri yakaladı!

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor..

Beşiktaş'ta 4 maçtır kale kapanmıyor

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.