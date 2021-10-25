Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam bir kez daha sahne alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında iki dev galibiyet için karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı maçı dönüm noktası olarak görüyor. Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, ardından salı günü evindeki Devler Ligi mücadelesinde Sporting'e 4-1'lik tarihi bir skorla boyun eğen Beşiktaş, derbide kazanıp nefes almak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17’şer puan topladı.

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Nefes kesecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Beşiktaş’ta parola 15 dakika!

Ligde çıkış arayan Beşiktaş’ın bu sezon en skorer aralığı; maçların ikinci yarılarının ilk 15 dakikası! Kara Kartal, bu periyotta rakip ağlara 6 gol bıraktı, kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşamki dev kapışmada taraftarının da desteğiyle oyunun ilk bölümünde bulacağı gollerle rakibi karşısında erkenden öne geçmeye çalışacak.

Galibiyet primi 30 bin TL

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kuruluyla yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı almıştı. Bu doğrultuda dev maçın kazanılması halinde oyunculara kişi başı 30’ar bin TL ödeme yapmaya karar veren Çebi, dünkü idman sonrasında oyuncular ve teknik ekiple görüştü. Takıma başarılar dileyen Çebi, prim sözünü tekrarladı.

Son 10 derbide Beşiktaş üstün

Vodafone Park’ta bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

4 maçtır kale kapanmıyor!

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

Vodafone Park'tan çıkış yok

Beşiktaş, iç saha maçlarında Galatasaray’a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada Galatasaray’a kaybetmeyen Siyah-Beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Vodafone Park’taki ilk Galatasaray derbisinde rakibiyle 2-2 berabere kalan Kara Kartal, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı. Beşiktaş ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park Stadı olmak üzere 3 farklı statta, Galatasaray’a karşı ev sahibi olduğu 23 iç saha maçının 11’ni kazanıp 8’inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. Siyah-Beyazlılar, iç sahada Galatasaray’a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 0-2’lik skorla aldı. Biletler, dakikalar içinde bitti

Dev karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde bitiren Siyah-Beyazlı futbolseverler, Vodafone Park’taki mücadelede takımlarına tam destek verecek. Yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar, bugün maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nden uğurlayacakları futbolcuları, Dolmabahçe’de karşılayıp ardından mücadele önü ve sırasında tezahüratlarla takımlarının arkasında itici güç olacak.

Aslan'da gözler Morutan ve Kerem'de

Sarı-Kırmızılı ekibin iki genç yıldızı Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova mücadelesinde ilk 11'de yer almamış ve ikinci yarıda şans bulmuştu. İkili, Rusya deplasmanında sergiledikleri performans ile galibiyeti getirmiş; Morutan asist yaparken, Kerem ise fileleri havalandırmıştı. Moskova maçı sonrasında iki futbolcu bu kez Beşiktaş karşısında yeniden 11'e dönecek.

Marcao varsa sorun yok!

Ligin ilk haftasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'nun 8 maçlık cezası sona erdi. Brezilyalı stoper, bu doğrultuda bu akşam Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Ayrıca 25 yaşındaki savunmacı ile ilgili olarak da dikkat çeken bir detay var. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun bu sezon forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçında kalesini gole kapatan Aslan, Giresunspor karşılaşmasını da gol yemeden tamamlamıştı. Bu maçların tamamında Marcao forma giydi.

Mohamed Kartal'a hazır!

Lokomotiv Moskova maçında 76 dakika sahada kalan ve ligde son dönemde uçuşa geçen Mostafa Mohamed, Beşiktaş mücadelesinde yine ilk 11'de yer alacak. 23 yaşındaki forvetin, hafta boyunca ekstra idmanlar ile dev derbiye hazırlandığı öğrenildi. Mısırlı golcü, ligde son olarak oynanan Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşılaşmalarında 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermiş ve alınan 6 puanda büyük pay sahibi olmuştu.

Derbi öncesi görkemli idman

Galatasaray, ligin 10. haftasında bugün Beşiktaş deplasmanına gidecek. Aslan, bu anlamda dün son idmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Nef Stadı’nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

Antrenman sonrasında da çağırdılar

Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5’e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Hazırlıklar boyunca Sarı- Kırmızılı futbolseverler, tezahüratlar ile oyuncuları motive etmeye çalıştı. Antrenman sonrasında Galatasaraylı seyirciler, takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.

Hedef 6 yıllık seriyi bitirmek

Sarı-Kırmızılılar, 2015'ten bu yana Beşiktaş deplasmanında istediği sonuçları alamıyor. Galatasaray, bu süre içerisinde 6 kez Kara Kartal'a konuk oldu. Cim Bom, söz konusu maçlarda 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Aslan, Siyah-Beyazlı ekip karşısında hem bu seriyi sonlandırmayı hem de şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı çok istiyor.