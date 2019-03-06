Beşiktaş Futbol Okulları Afyonkarahisar’da kamp yapacak

Beşiktaş Spor Okulları Altyapı Koordinatörü Tuğba Başer, Beşiktaş Futbol Okulları Altyapı Koordinatörü Gökhan Ataş ve Afyon Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı İhsan Beşer Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti.

Haziran ayı içerisinde Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde düzenlenecek kampla ilgili bilgi vermek üzere Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret eden heyet, Başkan Burhanettin Çoban’a teşekkür etti.

Beşiktaş Futbol Okulları Altyapı Koordinatörü Gökhan Ataş desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a teşekkür ederek, “Sağ olsun Başkanımız spora Afyonkarahisar’da inanılmaz bir destek vermiş ve bu desteğin yayında çok güzel tesisler kazandırmış” dedi.

Beşiktaş Spor Okulları Altyapı Koordinatörü Tuğba Başer ise, “Ülkemizde spora destek veren insanlar çok az. Buraya geldiğimde çok mutlu oldum. Burada geçtiğimiz kasım ayında büyük bir turnuva yaptık. Altı tane ilden okulumuz buraya geldi ve çok iyi ağırlandık. Muazzam bir tesise gittik. Zemin çok iyiydi. Turnuvamızı sağlıklı bir şekilde tamamladık. Turnuva bizim için bir gösterge oldu. Bunun sonucunda da kampı burada yapmak istedik. Afyon Beşiktaşlılar Derneğimiz ile bu konuda işbirliği içindeyiz. Buradaki otellerimiz ve yapılanma çok güzel. Beşiktaş’a gönül vermiş çocukları buraya getirmek istiyoruz. Bütün ekibim adına Başkanımıza minnettarız. Kampımıza Türkiye’nin her yerinden, yurt dışından, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Çin’den öğrencilerimiz geliyor” dedi.

“Sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan gurur duyarız”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Beşiktaş Futbol Okulları’nı kantte ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ederek, “2014 yılında bitirdiğimiz Afyonkarahisar Spor Kompleksimiz yaz kamplarında her yıl yaklaşık 80 takımı ağırlıyor. Bu süreç dışında çeşitli aktiviteler de oluyor. Daha önce Beşiktaş Spor Okullarımız burada bir turnuva gerçekleştirmişti. Şimdi daha geniş bir katılımla Türkiye’nin hemen hemen tüm ilinden, yurt dışından Beşiktaş altyapısındaki futbolcu adayı gençlerimiz 17-21 Haziran tarihleri arasında kampa getirecekler. 500’den fazla sporcu ilimizde olacak. Böyle bir organizasyonu ilimize verdiği için hem Beşiktaş Spor Kulübü'ne hem de özellikle bu konuda yoğun çaba gösteren Afyon Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı İhsan Beşer kardeşimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kampa katılacak çocuklarımızı Afyonkarahisar’da en güzel şekilde ağırlamak isteriz. Özellikle yurt dışından gelecek çocuklarımızın ülkemize ve şehrimize bakışı çok önemli. Misafirperverliğimizle ülkelerine güzel hatıralarla dönerler. Bu vesileyle Beşiktaş Spor Kulübümüze canı gönülden başarılar diliyorum. Sanıyorum önümüzdeki haftalarda basketbolda Beşiktaş’la karşılayacağız. İnşallah güzel bir maç olması dileklerimle sizleri yeniden Afyonkarahisar’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA