Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim değişikliği

Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu değişirken Beşiktaş Kulübü, konuya ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iki adet bildirimde bulundu.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün istifalarını açıklayan Beşiktaş'ın KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Demet Güdül, Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir"

Futbol A.Ş.'deki yönetim değişikliği kapsamında Beşiktaş, bir bildirim daha gerçekleştirdi:

"Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Erdal Torunoğulları, Sn. Cenk Sümer, Sn. Celal Aral, Sn. Emre Kocadağ, Sn. Kemal Erdoğan ve Sn. Fikri Şener 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir"