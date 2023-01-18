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Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yeni görev dağılımı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 2 yıl süreli görev dağılımı belirlendi.

18 Ocak 2023, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yeni görev dağılımı

Beşiktaş 'ta dün yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada belirlenen isimler ve unvanları şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Emre Kocadağ, Yönetim Kurulu Üyeleri: Fırat Fidan, Adnan Demir, Bilgihan Cenk Sürmen, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Akçelik, Tahir Ediz Kıray, Tarkan Ser. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, Ömer Karabacak, Elçin Kılıç, Serkan Leke.

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