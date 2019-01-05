Beşiktaş, Franız stoper İsimat Mirin transferini açıkladı
Portekizli futbolcu Pepe'nin ayrılışının ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Fransız Nicolas Isimat Mirin ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.
Portekizli futbolcu Pepe'nin ayrılışının ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Fransız Nicolas Isimat Mirin ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
27 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa sürede içinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden sonra Siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi.
Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.
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