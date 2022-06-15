Beşiktaş 'ta forvet transfer netlik kazanmaya başlıyor. Siyah Beyazlılar, Burnley'den Wout Weghorst, Leipzig'den Alexander Sörloth ve Standard Liege'den Jackson Muleka için nabız yokladı. Üç futbolcunun da kulüpleriyle yapılan görüşmelerde aşama kaydedilse de Siyah Beyazlılar öncelik sıralamasına göre görüşmelerini sürdürdü.

Sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayırdıktan sonra golcü transferi için kolları sıvayan Beşiktaş’ta tüm gözler Wout Weghorst’a çevrildi.Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada, santrfor transferinde ilk tercihleri olan Hollandalı yıldızın kesin kararını bugün kendilerine bildireceğini ifade etmişti.

Buna göre Premier Lig’den düşmesi nedeniyle Burnley’den ayrılma kararı alan Weghorst bugün siyah- beyazlılarla iletişime geçerek son kararını bildirecek. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun kararı olumlu olursa kısa süre içinde resmi imzalar atılacak. Güncel bonservis değeri 17 milyon euro olan Weghorst, Burleny’den 1 yıllığına kiralanacak.

İndirim bekleniyor

İngiltere ve Almanya’dan ciddi teklifler alan Weghorst’un olumsuz yanıt vermesi halinde siyah-beyazlılar golcü transferinde rotayı Alexander Sörloth ve Jackson Muleka’ya çevirecek. Sörloth için geçtiğimiz günlerde resmi girişimlerde bulunan Kartal beklemeye geçmişti. Leipzig’den ayrılmak isteyen Norveçli yıldızın Weghorst gibi karar aşamasında olduğu kaydedildi.Beşiktaş, Muleka için de çalışmalarını sürdürüyor. 22 yaşındaki Kongolu forvet için Standard Liege’e resmi teklif götüren siyah-beyazlılar, Belçika ekibinin bonservis bedelinde indirim yapması durumunda transferi noktalamanın hesaplarını yapıyor. (Milliyet)