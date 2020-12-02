Beşiktaş flaş Rosier hamlesine hazırlanıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrıldıktan sonra iç ve dış transfer için kolları sıvadı. Uzun soluklu planlar yapmayı hedefleyen Beşiktaş yönetiminin listesindeki en önemli isimlerden biri de Valentin Rossier. Fransız sağ bekin Siyah-Beyazlı formayla sergilediği performanstan memnun kalan yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmayı hedefliyor. 2020-21 sezonunun sonunda bitecek kontratında satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier’i en az 1 yıl daha kadrosunda tutmak isteyen yönetim, bu konuda zaman kaybetmeden harekete geçme kararı aldı. Bilindiği üzere yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile de 3 yıllık yeni bir kontrat için çalışmalarına başlamıştı.