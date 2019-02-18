Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi. Bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş yine bir maç eksiği bulunan Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. Şampiyonluk yolunda şansını devam ettiren Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları ve 2018-2019 Beşiktaş'ın fikstürü...

Beşiktaş'ın Kalan maçları ve Beşiktaş 2018-2019 sezonu fikstürü

1. Hafta

Beşiktaş 2-1 Akhisarspor

2. Hafta

Erzurumspor 1-3 Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş 2-3 Antalyaspor

4. Hafta

Bursaspor 1-1 Beşiktaş

5. Hafta

Beşiktaş 2-1 Yeni Malatyaspor

6. Hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş 2-0 Kayserispor

8. Hafta

Atiker Konyaspor 2-2 Beşiktaş

9. Hafta

Göztepe 2-0 Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor

11. Hafta

Başakşehir 1-0 Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş 1-2 Sivasspor

13. Hafta

Ankaragücü 1-4 Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Alanyaspor 0-0 Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

17. Hafta

Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş

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18. Hafta

Akhisarspor 0-3 Beşiktaş

19. Hafta

Beşiktaş 1-1 Erzurumspor

20. Hafta

Antalyaspor 2-6 Beşiktaş

21. Hafta

Beşiktaş 2-0 Bursaspor

22. Hafta

Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş

23. Hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

24. Hafta

Kayserispor - Beşiktaş

25. Hafta

Beşiktaş - Atiker Konyaspor

26. Hafta

Beşiktaş - Göztepe

27. Hafta

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28. Hafta

Beşiktaş - Başakşehir

29. Hafta

Sivasspor - Beşiktaş

30. Hafta

Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

34. Hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa