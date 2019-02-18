Beşiktaş fikstür 2018-2019 - Beşiktaş'ın kalan maçları
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi. Şampiyonluk yolunda şansını devam ettiren Beşiktaş gelecek hafta ise Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşacak. Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları ve 2018-2019 Beşiktaş'ın fikstürü...
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi. Bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puanını eşitleyen Beşiktaş yine bir maç eksiği bulunan Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. Şampiyonluk yolunda şansını devam ettiren Beşiktaş'ın kalan maçları ve fikstürü taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları ve 2018-2019 Beşiktaş'ın fikstürü...
Beşiktaş'ın Kalan maçları ve Beşiktaş 2018-2019 sezonu fikstürü
1. Hafta
Beşiktaş 2-1 Akhisarspor
2. Hafta
Erzurumspor 1-3 Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş 2-3 Antalyaspor
4. Hafta
Bursaspor 1-1 Beşiktaş
5. Hafta
Beşiktaş 2-1 Yeni Malatyaspor
6. Hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş
7. Hafta
Beşiktaş 2-0 Kayserispor
8. Hafta
Atiker Konyaspor 2-2 Beşiktaş
9. Hafta
Göztepe 2-0 Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
11. Hafta
Başakşehir 1-0 Beşiktaş
12. Hafta
Beşiktaş 1-2 Sivasspor
13. Hafta
Ankaragücü 1-4 Beşiktaş
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Alanyaspor 0-0 Beşiktaş
16. Hafta
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
17. Hafta
Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş
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18. Hafta
Akhisarspor 0-3 Beşiktaş
19. Hafta
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
20. Hafta
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
21. Hafta
Beşiktaş 2-0 Bursaspor
22. Hafta
Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş
23. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
24. Hafta
Kayserispor - Beşiktaş
25. Hafta
Beşiktaş - Atiker Konyaspor
26. Hafta
Beşiktaş - Göztepe
27. Hafta
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28. Hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. Hafta
Sivasspor - Beşiktaş
30. Hafta
Beşiktaş - Ankaragücü
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
34. Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa